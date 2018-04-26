北京箭扣长城修缮将首次借助无人机、人工智能等高科技

著名的北京箭扣长城的维修将与高科技结合，最先进的无人机和人工智能等技术将为文保人员提供科学的修缮方案。

据中新社报道，中国文物保护基金会与英特尔公司昨天（25日）在北京慕田峪长城举行“科技助力文物保护与利用战略合作协议”签约仪式，宣布了上述合作计划。

长城是世界上体量和规模最大的线性文化遗产，也是中国首批列入《世界遗产名录》的文化遗产。

作为万里长城最著名的险段之一，北京箭扣长城充分展现着古老长城的惊、险、奇、特、绝等韵味。但该段长城自然风化严重，修缮和保护势在必行。

同时，箭扣长城大多位于险峰断崖之上，且周边草木茂密，修缮人员到达施工现场步履维艰，传统手段所进行的勘察、修缮和维护困难重重。

此次英特尔与中国文物保护基金会携手，将探索科技助力长城保护的方法，采用英特尔AI人工智能技术和最新的无人机技术以及可扩展平台，对城墙进行检测与航拍。

此外，通过高清图像、数据和3D建模来对这段城墙进行远程检查和制图，以视觉化方式呈现长城的原始状态，以更精确、更高效、更及时、更安全的方式计算出哪一部分城墙需要修缮。

中国文物保护基金会理事长励小捷表示：“党（指中共）和政府高度重视并大力支持文化遗产保护事业的发展，长城的保护利用取得明显成效。但是由于体量巨大、自然侵蚀、人为干扰等原因，长城的保护现状仍然十分严峻，保护任务仍然十分繁重，需要企业、民众、社会组织的广泛参与。此次与英特尔合作，引入最新技术，为这一世人瞩目的课题提供了全新的视角和模式，使我们看到科技参与文化遗产保护的巨大潜力。”

据了解，此次合作将通过数据采集、分析、处理，探索将人工智能与长城修缮相结合，迈出科技助力长城保护的第一步。

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