中方回应美或限制中国投资：已做好应对任何可能的准备

针对美国可能对中国投资实施限制一事，中国商务部新闻发言人高峰今天（26日）在北京回应称，中国坚决反对任何形式的单边主义和保护主义做法，已做好应对任何可能的准备。

据中新社报道，美国财政部官员日前透露，美国政府正在评估针对中国投资启动《紧急权利法案》的可能性，对中国投资实施新的限制。

对此，高峰在今天举行的新闻发布会上称，中方对美方的言论将“听其言、观其行”，“已按照底线思维的方式，做好了应对任何可能的准备”。

他表示，多年来中国企业对美投资为增加美国国内就业，促进美国经济发展做出了重要贡献。

据中方统计，截至2016年末，中国对美直接投资累计约1090亿美元（1447.13亿新元），涵盖服务业、制造业、地产业、酒店业、信息与通讯技术、娱乐业、金融服务等领域。

此外，中国投资项目遍布美国46个州，分布于435个国会选区中的425个，覆盖率近98%，为美国内创造就业岗位超过14.1万个，其中大部分是制造业岗位。

高峰称，由于投资环境的不确定性，一些企业已放慢了在美国投资的步伐，甚至取消了在美国投资的计划，放弃美国市场。

他表示：“希望美方多做符合经济发展规律、顺应世界经济发展潮流的事情，从而真正有利于自身和全球经济长期稳定发展。”

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