中国商务部敦促美国通过平等对话和磋商解决分歧

中国商务部新闻发言人高峰今天（26日）在北京敦促美国摒弃单边主义、保护主义做法，通过平等对话和磋商解决分歧。

据中新社报道，本月初，中国向世贸组织（WTO）起诉美国对华301调查项下征税建议，正式启动WTO争端解决程序。明天（27日），WTO争端解决机构将举行例行性会议，届时中国将就美国对华301调查发表意见。

高峰在今天举行的新闻发布会上强调，美方的错误做法如任其发展，势必将减损以规则为基础的多边贸易体制的权威性。中国敦促美方采取切实行动，摒弃单边主义、贸易保护主义做法，尊重WTO规则，在相互尊重的基础上通过平等对话和磋商来解决分歧。

据报道，WTO争端解决机构的上诉机构应由七人组成。但去年以来，受个别成员执意阻挠启动遴选程序影响，该机构目前只有四名成员。

高峰称，如果该问题迟迟得不到解决，必将影响上诉机构和争端解决机制的正常运转，损害WTO和多边贸易体制。中方将与其他成员一道，继续要求立即启动WTO上诉机构成员遴选的程序，尽快填补当前三个空缺。

除301征税建议外，中国还将美国对进口钢铁和铝产品232措施诉诸WTO。

日前，欧盟致函美国，要求加入中国诉美国该案的磋商。有分析认为，这表明欧盟有意与中国并肩申诉美国。

对此，高峰透露，除欧盟外，中国香港、俄罗斯、印度、泰国也提出了加入该案磋商的要求。

他表示，美方单方面对进口钢铁和铝产品采取限制措施，滥用“国家安全”的做法，严重违反WTO相关规则和纪律，遭到了相关成员的共同反对。中方将同有关世贸组织成员一道，继续坚定维护多边贸易体制，坚决捍卫自身合法权益。

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