中国商务部：开创中印合作互利共赢新局面

中印两国领导人明天（27日）将在武汉举行非正式会晤。中国商务部新闻发言人高峰今天（26日）在北京称，将落实双方此次达成的重要共识，开创中印两国合作互利共赢的新局面。

中新社引述中国外交部此前介绍，两国领导人在此次会晤中，将就中印关系全局性、长期性、战略性问题深入交换意见，并就当今世界动向性、趋势性的问题进行深入沟通。

高峰在今天举行的新闻发布会上则称，中印两国均为发展中大国，也是主要新兴经济体，都拥有庞大的国内市场，经济互补性较强，合作潜力巨大。

据报道，近年来，中印经贸合作保持快速发展势头。中国为印度最大贸易伙伴，印度则为中国在南亚最大贸易伙伴。

官方数据显示，2017年中印双边贸易额达844亿美元（1120.53亿新元），创历史新高，同比增长20.3%。2018年一季度，中印双边贸易额达221.3亿美元，同比增长15.4%。

投资方面，截至2017年底中方累计对印度投资超过80亿美元，印度已成为中国企业海外基础设施合作重要市场和投资对象国之一。

今年以来，中印经贸合作有升温之势。中国商务部3月曾率贸易促进团访印，双方企业签订了101项合作协议，合同金额近24亿美元。

高峰表示，将认真落实此次两国元首会晤达成的重要共识，加强双方在多双边的务实合作，持续做大做强经贸合作“蛋糕”，使两大市场实现优势互补，释放出新发展动能，开创两国合作互利共赢的新局面。

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