白洋淀将获南水北调中线一期工程补水 利于改善生态环境

河北省南水北调工程建设委员会办公室昨天（25日）透露，南水北调中线一期工程开始向河北省实施生态补水，在初步确定的生态补水规模中，河北可获补水3.1亿立方米，白洋淀将获得适当补水。

据中新社今天（26日）报道，据介绍，南水北调中线一期工程向中国北方启动生态补水调度期间，计划向天津、河北、河南三个受水区生态补水5.07亿立方米。这是南水北调中线一期工程运行三年多以来，首次正式向北方进行生态补水。

在初步确定的生态补水规模中，天津市为0.47亿立方米，河北省为3.1亿立方米，河南省为1.5亿立方米。南水北调中线总干渠将分别向邯郸、邢台、石家庄、保定、廊坊、衡水市实施生态补水。其中，经瀑河、一亩泉河和北易水河向白洋淀适当补水，可进一步改善白洋淀水生态环境。

去年11月16日，位于河南省濮阳市南湖村的沉沙池进口闸提闸放水，引黄入冀补淀工程试通水。跨越482公里，黄河水每年向白洋淀生态净补水1.1亿立方米。该工程是中共河北省委、省政府推进生态文明建设的重大战略决策，成为保障白洋淀用水安全的重要输水“动脉”。

此外，安新县水利局透露说，4月5日起，水利部门启动了白洋淀上游王快、西大洋两大水库联合补水，将历时两个月，预计补水2800万立方米。

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