今天或有动作 中国国产航母和保障船烟囱同时冒烟

据环球网报道，中国网民今天（26日）拍摄的照片显示，正在港口的国产航母上午主烟囱冒出黑烟。同时停靠在航母前方的航母保障船也冒出黑烟，疑似主机启动。

另据新浪军事昨天（25日）报道，4月23日，按理说应该是国产航母进行首次出海海试的日子。高压水枪冲洗锚链，随后拔锚。飞行甲板上应有的大大小小的木箱都全部撤离，原本在舰体周围还有防爆通风机和数根不知名的大管子，也已经全部撤离。排水口开始排水。

4月23日早上10时左右，三艘拖船将其拖离岸。相关工作人员和设备也已经到场。此外，当天下午，大连港将会涨潮。

就在人们都以为其将要扬帆起航的时候，国产航母一动不动；只是离开了原来的泊位。而应该到位的海军舰员也并没有出现，主机并未点火。因此，4月23至24日，航母不会进行首次试航。

不过，报道分析，从图中看出有倾斜角度，想必是在做倾斜试验和空船试验。后者更是无论军用还是民用，在首次出海前都要经过的一关。

而倾斜试验，也是军舰等大型舰只在试航前必须要做的试验。最重要的就是在试验中，找出全船的重心位置和测试出初稳性，极其重要。

而甲板上仍然有很多吊车，不排除吊车吊运配重块的可能。此外，在做倾斜试验时，必须解开所有的系留缆绳，让船只在自由漂泊状态，

同时，为了保证安全，还得在注水船坞里进行。这就造成了国产航母即将进行首次“海试”的假象。

专家称、空船及倾斜试验一定会在一天之内完成。完成之后，就可以由加油船对其进行加油，最后原本预备的舰员上舰，周边海军护航舰到位，就可以进行首次试航了。

报道称，此次预备的舰员很有可能就是辽宁号传说中的备用舰员。辽宁号一开始就有两套舰员，包括舰载机，飞行员。002国产航母与辽宁号相差不大，应该先让原本备用舰员转正过后再开始训练下一艘航母的舰员。

无论如何，002几乎都能在一年内形成战斗力。这对新一代航母战斗群的组建意义非凡。

此外，002还能让辽宁号的压力减轻，可以在002上训练另一批舰载飞行员和航母舰员。据报道，中国第三艘航母将会在2020年左右下水，002是它一完成海试就有战斗力的保证。

据报道，首次试航可能会在昨天至今天两天之间进行。而舰载机首次起飞、着陆会在第二、三次试航时进行，全状态（携带满编舰载机，燃油，导弹及配套设施）时出海，应该是海试阶段最后一次试航。

之后，海军就能够正式接收002。有关人员明确表示，002航母的服役时间会在2019年4月23日前，并作为海军建军70周年阅舰式中的双航母编队中最重要的一员出现，在2019年国庆阅兵时会起飞舰载机和辽宁舰舰载机一起组成空中梯队受阅。

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