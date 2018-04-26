辽宁舰航母编队今返回青岛

中国海军辽宁舰航母编队圆满完成远海实兵对抗训练，今天（26日）返回青岛航母军港。在连续10多天高强度和高难度的实兵对抗演练中，航母编队体系作战能力得到进一步强化、提升和检验。

据新华社报道，本月12日，编队全体官兵在南海海域接受中共总书记、国家主席、中央军委主席习近平检阅并现场聆听其重要讲话，“军心士气和训练热情高涨”。

阅兵结束后，编队迅即出航，出巴士海峡、奔西太平洋、过宫古海峡、进入东海，按照远近海衔接、大范围机动、全程对抗检验的思路，先后开展突破潜艇威胁区、远海制海制空作战和复杂海况下舰载战斗机起降、陌生海空域战术对抗等训练。

此外，也同步带动各战区海军水面舰艇、潜艇、航空兵和岸导部队参训，航行一路、对抗一路、提高一路，锻炼提升了编队体系作战能力。

在西太平洋、南中国海、东海等海域组织的对抗训练中，编队全程以“背靠背”方式开展实战化训练，最大限度发挥蓝方各作战平台的战斗力，以达到全面锻炼提升航母编队体系作战能力的目的。

训练中，编队指挥所根据“战场”态势，综合运用多种手段构建预警探测体系，研判蓝方意图动向，定下作战决心，组织编队在远海大洋高强度练兵。

针对此次远海训练中多风险叠加、对抗课目实施难度大等特点，编队指挥所强化风险预测，开展专题研究。此外，也通过准确预判水文气象情况、精准研判海空情况、灵活运用多种战术手段、科学配置编队兵力，达到了预期训练目的。

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