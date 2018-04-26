陆生被控涉间谍案上诉二审 出庭指检方伪造文书

曾在台湾就读、经商的中国大陆男子周泓旭被控涉间谍案，台湾高等法院今天（26日）二审驳回上诉，维持一年两个月罪刑，仍可上诉。周泓旭指有证据显示检方伪造文书，希望台湾人民可以看清到底是谁在刻意破坏两岸关系。

据中通社报道，周泓旭之前在台湾政治大学企业管理研究所就读，于2016年毕业，隔年再以商务名义赴台。

检方指控周泓旭2014年间涉嫌在台物色、引介台湾公职人员及其他具社会影响力人士，以发展、建立组织，又指周泓旭允诺每季至少付1万美元（1.33万新元）与台湾官员交换情资。

台北地方法院去年9月一审判处周泓旭一年两个月徒刑。周泓旭不服判决，上诉高院。

检方则认为，法院审理时周泓旭否认犯罪，因此不符认罪减刑规定，一审判决过轻，应该从重量刑。高等法院驳回双方上诉，认为一审并无违误，维持原判。

周泓旭的羁押期限明天（27日）将届，法院在宣判后，随即开延押庭。

周泓旭不满遭禁止接见，当庭说：“似乎一直伪造公文、销毁证据的都是检方”。

周泓旭在宣判前对媒体说：“不管被判多久，希望台湾人民看清楚是谁在破坏两岸关系。”

他也指出，有证据显示检方伪造文书，但都没有机会讲，相信历史、时间会还他公正的结果。

免费试阅14天