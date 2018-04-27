中国下月起办理护照等“只需跑一次”

中国国家移民管理局今天召开发布会，决定自5月1日起，在全国实行办理护照等出入境证件“只跑一次”制度，确保申请人到出入境接待窗口一次即可完成申办护照等出入境证件的全部手续。

据央视新闻报道，办理申办护照等出入境证件“只跑一次”制度优化了办理证照流程，将原来办理证照需要的制证照片采集、指纹采集、申请材料提交、面见核查、证件缴费这些分散于不同时间段、不同场所的各个环节集中在同一时间、同一场所办理。

国家移民管理局副局长曲云海：“由于主客观方面的原因，一些出入境接待窗口将上述5个环节分散于不同的地点，申请人申办一本证件需要跑多个窗口，费时费力。此次推出的‘只跑一次’制度，就是要从根本上解决这一问题，集中时间、集中地点、只跑一个窗口，只跑一次，最大限度地优化办证流程，为人民群众办证提供最大便利。”

此次新政还推出了“绿色通道”办证，增加紧急办证事项范围，为紧急出国出境参加会议和谈判、签订合同以及出国留学报到时间临近、行前证件遗失损毁等情况的人员提供“说走就走”的加急办证服务。同时，充分利用“互联网+”平台，开展网上提前预约服务。国家移民管理局副局长曲云海：“为保证申请人‘只跑一次’，充分运用‘互联网+’平台，实行精准预约办证措施，申请人可以根据个人的实际情况，精准预约适合自己的办证时间和办证地点，合理安排个人时间，按照预定的时间到达出入境接待窗口提交申请。”



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