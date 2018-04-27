著名民国史学者蒋永敬在台北逝世 享年96岁

据中时电子报援引台“中国近代史学会”消息称，著名民国史学者、国民党原中央党史委员会主任、台湾政治大学历史学系教授蒋永敬，于4月26日上午2时36分，病逝于台北市万芳医院，享年96岁。

蒋永敬出生于安徽省定远县，毕业于东北大学教育学系，1949年移居台湾。蒋永敬于台湾政治大学教育研究所获硕士学位，曾任职于台湾警备总司令部政工处、国民党海员党部、国民党中央党史委员会，后转入学术界，曾任教于东海大学、辅仁大学、政治大学等校历史学系，著有《胡汉民先生年谱稿》、《鲍罗廷与武汉政权》、《国民党兴衰史》等著作。

报道称，从台湾政治大学历史研究所退休后，蒋永敬仍继续从事民国史研究，并多次来往两岸高校讲学授课，获聘为南京大学近代史研究中心客座教授。9旬高龄的蒋永敬仍笔耕不辍，其撰写的关于胡汉民、蒋中正和汪精卫以及国共分合的最新著作《多难兴邦》将于今年4月28日公开上市。

2011年6月，南京大学历史学系曾为蒋永敬举办九十华诞祝贺会。据南大历史学院介绍，蒋永敬1990年首次访问南京大学后，每年均到南京居住、访学，他将毕生所藏图书捐赠南京大学中华民国史研究中心，供治民国史、国民党史的学者参考。

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