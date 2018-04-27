一季度中国工业利润同比增11.6%

今年一季度，中国规模以上工业企业实现利润总额同比保持两位数增长。

据中新社报道，中国国家统计局27日公布的数据显示，今年1-3月份，中国规模以上工业企业实现利润总额15533.2亿元（人民币，下同，3250.40亿新元），同比增长11.6%，增速比1-2月份放缓4.5个百分点。

前三个月，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润同比增长23.1%；股份制企业实现利润总额增长16.2%；私营企业实现利润总额增长8.8%。

国家统计局工业司博士何平指出，一季度中国工业企业利润继续保持两位数较快增长，利润结构有所优化，企业效益持续改善，工业经济稳中向好的格局没有改变。

首先是盈利能力增强，制造业比重上升。1-3月份，规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.18%，同比提高0.11个百分点。一季度，在全部规模以上工业企业利润总额中，制造业的比重为83.9%，比1-2月份上升0.3个百分点；采矿业的比重为8.9%，比1-2月份下降0.2个百分点。

其次是成本下降，杠杆率降低。1-3月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本费用为92.61元，同比下降0.13元；其中，每百元主营业务收入中的成本为84.33元，同比下降0.18元。3月末，规模以上工业企业资产负债率为56.4%，同比降低0.8个百分点。其中，国有控股企业资产负债率为59.5%，同比降低1.5个百分点。

同时，工业企业产成品、应收账款周转加快。3月末，规模以上工业企业产成品存货周转天数为16.8天，同比减少0.1天；应收账款平均回收期为45.3天，同比减少0.1天。

此外，值得注意的是，3月份，中国规模以上工业企业利润同比增长3.1%，增速比1-2月份明显回落13个百分点。何平指出，主要是受到春节延后、工业产品价格涨幅回落以及汇兑损失等使财务费用增加等因素影响。

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