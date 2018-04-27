2017年中国农民工总量近2.87亿 “80后”占比首次过半

中国国家统计局27日发布的《2017年农民工监测调查报告》显示，2017年中国农民工总量达到28652万人，其中1980年及以后出生的新生代农民工逐渐成为农民工主体，占全国农民工总量的50.5%。

据中新社报道，数据显示，2017年中国农民工总量继续增加。2017年中国农民工总量达到28652万人，比上年增加481万人，增长1.7%，增速比上年提高0.2个百分点。

从年龄结构来看，50岁以上农民工占比提高。报告显示，受农村人口结构变化、各年龄段特别是50岁以上农村劳动力非农劳动参与程度提高、农民工就地就近转移增加的影响，农民工平均年龄不断提高，50岁以上农民工所占比重提高较快。2017年农民工平均年龄为39.7岁，比上年提高0.7岁。

新生代农民工占比首次过半。1980年及以后出生的新生代农民工逐渐成为农民工主体，占全国农民工总量的50.5%，比上年提高0.8个百分点；老一代农民工占全国农民工总量的49.5%。

大专及以上学历农民工占比显著提高。农民工中，未上过学的占1%，小学文化程度占13%，初中文化程度占58.6%，高中文化程度占17.1%，大专及以上占10.3%。大专及以上文化程度农民工所占比重比上年提高0.9个百分点。

报告显示，去年从事制造业和建筑业的农民工比重继续下降。2017年，从事制造业的农民工比重为29.9%，比上年下降0.6个百分点；从事建筑业的农民工比重为18.9%，比上年下降0.8个百分点。从事第三产业的农民工比重为48%，比上年提高1.3个百分点。

农民工月均收入保持平稳增长。2017年农民工月均收入3485元，比上年增加210元，增长6.4%，增速比上年回落0.2个百分点。

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