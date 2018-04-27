台大校园义卖“爷们”T恤支持校长当选人管中闵

当选台湾大学校长的管中闵超过百日仍未得到台湾教育部门核准就任，台大自主联盟27日在校园内义卖写着“爷们”等字样的短袖上衣（T恤）表达支持，管中闵也现身感谢。

据中通社报道，台湾大学校长遴选委员会1月5日选出管中闵为新校长，原预订2月1日上任，却遭质疑担任企业独立董事、论文案、赴大陆活动等争议，耽延至今超过百日，台大仍未有校长上任。台湾教育部长吴茂昆承诺，周五（27日）就要决定台大校长人事案。

长期关注台大校长遴选案的台大自主联盟，在台大校总区鹿鸣广场摆摊，开卖写着“爷们”、“挺管用的”等标语的T恤，用幽默的文字支持管中闵；今年1月管中闵面对学术伦理风波时在面簿留下的“I AM FINE”，也被印上T恤。

在事件中一直以网络作为发声渠道的管中闵，当天上午罕见地现身摊位，感谢发起活动的师生和校友，并应要求在上衣签名，但面对媒体则闪躲不受访。

此外，台大校门口也挂上大大的黄布条写着“大学自主，还我校长”，表达心声。台大学生还成立“还我校长 黄丝带的关怀”脸书粉丝团，希望学生一起发声，让校长聘任案顺利通过。

据媒体报道，有政府高层透露，教育部邀集相关部门厘清争议后，认为当选人管中闵兼任台湾大哥大独立董事，而遴选委员蔡明兴是该公司董事，已涉及“行政程序法”的回避事项，台大遴选委员会依法必须厘清，确认蔡明兴是否回避后，再重新进行投票。

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