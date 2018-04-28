港媒：华人阻止插队反遭辱 法国名牌涉歧视急道歉

香港媒体近日报道，法国时装巴黎世家（Balenciaga）卷入歧视风波。一名中国女游客在该品牌于法国春天百货内的专柜轮候购物时，因遭外国人插队发生冲突，而这位中国女游客还被要求离开。事件惹来中国网民“抵制”的声音，巴黎世家及春天百货事后分别道歉。

根据香港《经济日报》网站（27日）的报道，近日网上传出影片，爆料者是一名华人代购，在巴黎世家排队购买一款新发售运动鞋时，遇五名外国人插队，他指这情况每日均发生，所以见惯不怪。但当时有一位正在排队的中国阿姨欲阻止，却被对方推撞。阿姨的儿子上前理论，结果反遭对方殴打。

爆料者还称，发生冲突后，多名法国保安人员于是上前制止，但他质疑保安“只控制中国人”，而专柜店员“侮辱守规矩排队的中国人，让中国人滚出去”。但事件中的中国女游客并没有现身说法。

报道称，事件在中国社交网络传出后，不少内地网民发起联合抵制巴黎世家，并在巴黎春天社交平台Instagram留下不满留言。

春天百货（26）在微博官方账号发声明，指对事件感到“万分遗憾与歉意”。巴黎世家则在微博重申“将确保始终秉承平等和尊重的态度面向每一位顾客”。

至于涉事巴黎世家专柜一名负责人则强调，商场保安当时只是拉开冲突双方，“绝对没有殴打中国客人”，又强调不会歧视和侮辱中国人，指“我们90%客人都是亚洲人，侮辱他们绝对不符合我们的商业逻辑”。

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