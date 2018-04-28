陕西中学砍人案 民众连夜排队献血

中国陕西米脂县官方今天凌晨通报了米脂县第三中学校门外巷道的砍人案件进展情况。截至昨晚11时，死亡学生人数已上升至9人，其余10名伤者正在全力救治中。当地不少民众连夜前往献血点为受伤学生献血。

中新网引述通报称，昨天傍晚6时10分许，在米脂县第三中学校门外巷道发生一起砍人案件，一名男子持匕首行凶，导致19名学生（14女5男）受伤。截至昨晚11时，死亡学生人数上升至9人（7女2男），其余10名伤者正在全力救治中。

犯罪嫌疑人于案发后被警方控制。初步查明：犯罪嫌疑人赵某，男，汉族，生于1990年1月20日，户籍米脂县城郊镇赵家山村人。案件正在进一步侦查中。

案件发生后，陕西省委、省政府高度重视，要求竭尽全力抢救受伤学生，同时要做好善后处置和社会面稳控工作。陕西省委省政府立即成立了案件处置领导小组，医疗专家和刑侦专家连夜赶赴米脂现场指导处置。

目前，当地正在全力开展伤员救治、案件侦破、家属安抚、社会稳控等工作。

米脂县紧急调集全县的医疗力量迅速开展救治工作。同时，及时汇报榆林市卫计局，协调多家医院连夜派出20余名普外、胸外、骨科专家，迅速赶赴米脂全力帮助开展救治工作。陕西省卫计委派出的三名医疗专家也正在赶赴米脂。

目前，每名伤员术后由一名市级专家、一名县级医院医生和三名护士组成的医疗救助小组进行救治。榆林市区、米脂县、绥德县等地连夜发起为受伤学生献血活动。当地不少民众连夜前往献血点排起长队，为受伤学生献血。

米脂县位于陕西省北部，榆林市南部，总人口22.3万人。



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