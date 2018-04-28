中国银保监会：扩大外资银行保险机构业务范围

中国银保监会昨天表示，将扩大外资机构业务范围，全面取消外资银行申请人民币业务需满足开业一年的等待期要求，允许外国银行分行从事代理发行、代理兑付、承销政府债券业务等。

据新华社报道，银保监会表示，将降低外国银行分行吸收单笔人民币定期零售存款的门槛至50万元，允许符合条件的境外投资者来华经营保险代理业务和保险公估业务。同时将优化外资机构监管规则，对外国银行境内分行实施合并考核，调整外国银行分行营运资金管理要求。

银保监会表示，为确保开放措施及早落地，正在加快完善相关法律法规和配套制度建设，近期将发布《关于进一步放宽外资银行市场准入相关事项的通知》、《关于放开外资保险经纪公司经营范围的通知》，同时修改多部行政许可事项实施办法相关条款，落实取消中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制的开放措施。

在完善法规制度建设的同时，银保监会表示，将同步受理对接各项开放措施的准入申请。近期已有来自英国、日本、新加坡的商业银行以及来自法国、德国的保险机构表达了在上海等地新设机构或增持股权的意向，银保监会将根据既定的开放方案做好政策和准入辅导，推动一批项目适时落地。

免费试阅14天