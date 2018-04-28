涉非礼港跨栏皇后吕丽瑶 前教练下周五提堂

香港“跨栏皇后”吕丽瑶报称10年前遭教练性侵事件，涉案被捕的77岁前教练黄恒，经警方多个月调查及征询法律意见后，昨日被警方落桉一项非礼罪名，将于下周五（5月4日）在粉岭裁判法院提堂。吕丽瑶回复，事件已进入司法程序，暂时没有回应，多谢关心及体谅。

据《苹果日报》报道，黄恒在吕丽瑶性侵事件曝光后，已被所属屈臣氏田径会暂停教练职务，其后黄恒离开香港，于今年1月28日返港时在机场被警方拘捕，其后他获准保释候查，昨日再到警署续保时，被警方落案检控。

去年11月30日凌晨，吕丽瑶在23岁生日那天，于面簿专页自揭约10年前被中学课外活动的教练性侵犯，对方以按摩为名约到其家中，脱去其牛仔裤及内裤，摸其私处。

吕丽瑶指事件发生在她13、14岁时，涉事教练是中学课外活动的教练，而她在事隔多年才决定公开事件，是希望唤起公众关注儿童性侵犯，鼓励其他受害人发声，而性议题不应让人觉得羞于讨论。

吕丽瑶自爆被前教练性侵犯，震惊全城，行政长官林郑月娥也对事件高度关注，但因她无报警，警方未能即行动，其后警方透过第三者主动吕丽瑶接触及录取口供，警方调查后将桉列非礼桉，并怀疑一名姓黄男子与案有关，但发现他已离港，于是通知入境处留意，并在他回港时将他截停拘捕。

吕丽瑶当日在面簿贴文并配上一张手持“#METOO“的纸牌，而“#METOO”行动由美国社运人士10年前发起，目的是帮助曾被性侵的年轻女性，去年10月该行动被女演员Alyssa Milano使用后，逐一引发多名女星使用，启发吕丽瑶鼓起勇气道出性侵事件。

针对前教练将被提堂，吕丽瑶昨日回复说，事件已进入司法程序，暂时没有回应，多谢关心及体谅。

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