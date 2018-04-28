香港下月办周恩來诞辰120周年展

今年是中国前总理周恩来诞辰120周年，香港展览组委会将于下月举办大型周恩来纪念展，向市民展示周恩来和老一辈无产阶级革命家为创建新中国所作出的历史贡献，增强市民尤其是青少年一代对国家与民族的认知。

据《香港商报》报道，展览组委会昨日召开新闻发布会表示，本次展览题为“人民总理周恩来——纪念周恩来诞辰120周年（香港）大型展览”，由紫荆杂志社、香港侨界社团联会、中共淮安市委宣传部、淮安周恩来纪念地管理局共同举办。

身兼组委会主席的全国政协常委、香港侨界社团联会会长余国春在发布会上表示，周恩来为解决香港、澳门和台湾问题做了大量基础性、开拓性的工作。他更是新中国侨务政策的奠基人，亲自关心和指导了侨务政策的落实。

据介绍，展览将于下月8日至11日在会议展览中心举行，展示面积超过2000平方米，由500多张珍贵历史图片和69套119件相关实物组成，现场还将播放多部珍贵的历史影片，聚焦周恩来一生经典历史时刻，真实再现周恩来的卓越功勋与不平凡的一生，以及他和夫人邓颖超在革命、建国、外交、和平事业上所作出的巨大贡献与牺牲。

余国春提到，展览开幕当日，周恩来的姪女周秉德、周秉建等都会出席并将主礼仪式。此外，这次展览的另一大亮点是有许多香港青年的参与。目前，已有140多名中学生完成了专业培训，他们将在展览期间担任义工及导赏员，用粤语向香港观众详细介绍周恩来当年鲜为人知国家决策后之故事、周丰富多采的外交实践以及其传奇的一生，展现香港青年的风采。

余国春相信，这些青年的解说和导赏将引发更多年轻人对“为中华崛起而读书”的思考和认识，感染更多年轻人勇于担当，为实现新时代的梦想而努力奋斗。展览组委会预计，整个展览期间，将有近3万人次入场参观。

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