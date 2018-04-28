刘结一：“汪辜会谈”25年证明坚持“九二共识”的重大意义

昨天是“汪辜会谈”25周年，中国国务院台办主任刘结一表示，“汪辜会谈”25年的历程证明了坚持“九二共识”的重要意义，并再度强调“坚持九二共识，两会商谈就能够顺利开展“。

中国央视新闻客户端昨天报道，海峡两岸海协会第四届理事会第一次会议昨天上午在北京召开；刘结一说，1993年4月，海协会与台湾海基会在达成各自以口头方式表述，海峡两岸均坚持一个中国原则的“九二共识”基础上，举行了著名的汪辜会谈，开启了两岸高层接触对话和平等协商的先河，体现了以对话取代对抗，以协商促进合作的精神，彰显了“九二共识“作为两岸协商基础的重要地位，迈出了两岸关系历史性重要一步。

他表示，回首最近五年的两岸关係，从2013年到2016年间，两会在“九二共识“基础上，举行三次两会领导人会谈，签署五项协议，解决了一批两岸同胞迫切关心的经济、社会、民生等问题。然而，2016年5月以后，民进党当局拒不承认“九二共识“，破坏两岸关係的政治基础，致使两会协商联系机制中断。

刘结一说，汪辜会谈以来，两会商谈屡经曲折，几度中断。25年的历程证明了坚持“九二共识“的重要意义，“坚持九二共识，两会商谈就能够顺利开展，两岸关系就能改善、发展，否则两会商谈就没有政治基础，两岸关系就面临挑战。“

刘结一还表示，大陆方面完全有信心、有能力主导两岸关系，管控台海形势，推动两岸关係和平发展，推进祖国和平统一进程。

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