台海洋委员会今高雄挂牌 海巡署降编纳入

台湾行政院新设二级机关“海洋委员会”今天（28日）挂牌运作，台湾总统蔡英文、行政院长赖清德及总统府秘书长陈菊上午都出席“海洋委员会新任首长布达暨揭牌典礼”。

台湾《联合报》报道，台行政院组织法于2010年修正，即明订行政院辖下37个部会将整并为29个，并成立新单位“海洋委员会”，海洋委员会组织法也早在2015年6月就已完成立法，当时行政院长毛治国核定施行日期为2016年7月4日。但因政党轮替，民进党立委及党内高层有不同意见，行政院前院长林全在2016年6月30日废止施行日期，去年敲定海委会今年4月成立，考量高雄是台湾最重要商港与渔港，以及显示政府重视北中南均衡发展，决定海委会设于高雄。

“海洋委员会”成立后，负责台湾总体海洋政策、海域安全、海岸管理、海洋保育及永续发展、海洋科技研究等，也是第一个在高雄成立的中央部会。

海洋委员会是中央二级机关，下设海巡署、海洋保育署及国家海洋研究院。组改后，海巡署也从二级降至三级机关。首任海洋委员会主委为水利工程专家、成功大学前校长黄煌煇。

对于海巡署被纳入海洋委员会，赖清德日前在行政院会听取海巡署“行政院海岸巡防署的回顾与展望”报告后表示，台湾是海岛国家，海洋治理攸关国家发展，为彰显政府对海洋事务的重视，成立海洋专责机关“海洋委员会”，将原本分散在各部会掌理的海洋事务予以系统性统合。赖清德期勉海巡署未来仍秉持一贯的态度与执行力，并与各部会维持密切合作关系，为保国卫民与海洋的永续发展继续努力。

免费试阅14天