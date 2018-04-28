习莫游东湖 再共进午餐

风和日丽的武汉上午，印度总理莫迪与中国国家主席习近平在东湖公园阴凉的小径散步散步，之后共乘一小时船游东湖，再共进午餐。

今天是莫迪对华非正式访问的第二天，今天的日程安排主要是让两国领导人在轻松的氛围中有充分时间一对一交流，以此增进两人的私人关系。

印度DD News电视的直播画面，习近平身着黑色西装，莫迪身着典型的北印度白色套装，外加卡其色“尼赫鲁夹克”。两人散步时边走边聊，身后只跟着两名翻译员，过后登上一艘中式建筑风格的双层船，欣赏东湖春末景色。

《环球时报》今天题为“习莫会，润物细无声的战略手笔”的社论认为，两国领导人多次在只有翻译在场的情况下非正式会晤，将产生润物细无声的效力，极可能对下来的中印关系产生深刻影响。

中印媒体今天都大篇幅报道莫迪访华的新闻。

《人民日报》今天的封面是一则习莫会的图文报道照片。《人民日报》海外版今天在封面刊登题为“两个伟大国家应有伟大合作”的评论，强调两国的战略契合点远远大于具体分歧，合作需求远远超越局部摩擦。

《India Today》周刊昨天的封面图片则是两国领导人的背影，习近平把手搭在莫迪的肩上上，标题是印中《The New Bhai Bhai》（新兄弟情）。（联合早报记者游润恬武汉报道）

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