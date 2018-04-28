台教育部宣布“卡管” 柯文哲批：哪个白痴决定的

台大校长管中闵聘任案，教育部昨天（27日）宣布驳回聘任；对此，台北市长柯文哲感叹，“不知道哪个白痴决定了这个政策”，应该检讨。

台湾《自由时报》报道，柯文哲今早被媒体问“卡管”一事时表示，他实在不愿意批评民进党，但他以台大医学院外科教授身份来看，这件是严重侵犯大学自主，“不知道哪个白痴决定了这个政策”。

至于该案是否延烧到民进党，柯文哲表示，他曾说过，管中闵任台大校长会有些争议，但不当争议更大，他认为，管选上多少会有声音，遴选过程有瑕疵，但现在用行政命令把管打掉，这个并发症太大。

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