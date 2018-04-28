中方认为美“301条款”挑战多边贸易体制

在世界贸易组织争端解决机构27日举行的例会上，中方认为美国“301条款”的单边主义性质是对以规则为基础的多边贸易体制的挑战，并呼吁成员共同反击此类单边主义和保护主义行为。

据新华社报道，中方回顾，美国从1974年颁布“301条款”以来，共启动了125项“301调查”，欧盟、日本、加拿大、韩国、巴西等多个世贸组织成员都屡次成为调查对象，其中部分成员被迫对美国企业开放市场或是成为美国实施报复措施的目标。

美国贸易代表办公室依据“301调查”结果，于4月3日建议对来自中国的价值约500亿美元进口商品加征25％的关税，主要涉及信息和通信技术、航天航空、机器人、医药、机械等行业。中国已于4日就美国对华“301调查”项下的征税建议在世贸组织争端解决机制框架下向美方提出磋商请求。

中方认为，美国此次针对中国的“301调查”无视中国在市场化改革、扩大开放和加强知识产权保护等领域所取得的进步，其对中国的指控毫无依据。

中方表示，美国的单边主义做法已经严重损害世贸组织基础，将世贸组织置于前所未有的危险之中。中方呼吁世贸组织成员共同努力，坚定反击美国保护主义行为。

报道指，在当天的会议上，巴基斯坦和俄罗斯也对美方做法对全球贸易体制可能带来的影响表示严重担忧。

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