北京新机场电站主体今天封顶 预计6月全面完工

随着最后一块屋面板浇注完成，由国家电网北京电力公司负责建设的北京新机场东、西两座110千伏变电站主体结构今天也顺利封顶。在完成外墙板安装后，预计东、西变电站本体将于2018年6月全面完工，助力机场建设提速。

据中新网报道，北京新机场作为综合性大型国际枢纽机场，是京津冀协同发展中的中国重点工程，终期旅客年吞吐量达到1.3亿人次以上，是目前首都机场的1.5倍；年用电量约8亿千瓦时，相当于现在首都机场的1.6倍。

国网北京电力自2008年起启动了新机场地区电网规划，并随着新机场所处地区规划属性、配套设施及未来用电客户特点变化，对机场内部和周边地区用电负荷进行了科学预测，预计到2019年，北京新机场一期建成后最大负荷将达到26万千瓦，较现有地区负荷增长近7倍。

为满足超大型国际航空综合交通枢纽高可靠性供电的要求，国网北京电力按“国际一流”标准，规划建设新机场配套电网，将建设1座500千伏变电站、2座220千伏变电站、7座110千伏变电站，保障新机场内部空管区、航站楼等重要负荷供电可靠率将达到99.9999%，重要用户供电实现“零闪动”，超过巴黎等国际一流配电网。现在新机场地区规划建设的10项输变电工程中投产1项，施工5项，其他项目正在推进中。

新机场东、西110千伏输变电工程作为为新机场核心区提供电源保障的重点工程，承担着为新机场2018年调试、2019年通航及其后续运行提供电力支撑的使命。

“五·一”期间新机场电网配套建设不停工。为了确保新机场如期投运，国网北京市电力充分发挥电力“先行官”作用，有近200名北京电力建设者投入到新机场配套电网建设中，其中组建了由50余人组成的新机场电力建设共产党员突击队，他们冲在这场攻坚战主战场的最前线。

在施工过程中，突击队发挥党员先锋模范带头作用，全层级优化流程、全方位科学管控，为机场内部用户和首航试飞提供坚强电力保障。

站在主厂房屋顶俯瞰现场，穿着红马甲的党员突击队队员们，正在带领全体大家加紧开展内外墙板吊装工作。

国网北京大兴供电公司副经理邱吉多介绍，为进一步配合新机场建设，做好电力服务保障，自去年年底，国网北京电力便与新机场建设指挥部建立了深层次、多方位、立体式的常态化对接机制。双方技术人员集中办公，梳理资源、沟通问题，从技术层面、管理层面达成高度共识，逐步明确新机场各区域内建设、运维、服务方案，为后期新机场电网的安全稳定运行打下了坚实基础。

邱吉多表示，下一步，国网北京电力将持续推进10项输变电工程建设，同时，在设备选型、调度监控、运维抢修等方面，与新机场全面对接、深入沟通、积极配合，发挥专业技术优势，为新机场提供更加便捷、智能、绿色的电力服务。

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