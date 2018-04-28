5月1日起境外旅客赴雄安新区购物可享离境退税

据新华社记者从河北省政府了解到，自2018年5月1日起，河北省将正式实施境外旅客购物离境退税政策，境外旅客在河北雄安新区安新县江轩商贸有限公司和雄县天奕商厦有限公司等46家商店购物可享受离境退税政策。

中国河北省是历史文化资源大省，自然景观荟萃，旅游资源丰富，在国家实施京津冀一体化发展战略和2022年举办冬奥会的历史机遇推动下，境外旅客来冀人数将逐年攀升。

今年一季度，河北省接待入境游客31.49万人次，创汇1.30亿美元，同比分别增长9.52%和15.56%。在入境旅客购物方面，主要以文创工艺品和非遗文化制品为主。

自5月1日起，境外旅客携带哪些物品离境可以享受离境退税政策？石家庄海关监管通关处处长王玉兰表示，离境退税的物品包括服装、鞋帽、首饰、电器等共21个大类324种。

由于种类较多，具体可以参见海关总署和财政部的公告。需要特别明确的是，食品、饮料、水果、烟、酒、汽车、摩托车等，将不享受离境退税政策。

境外旅客购物在河北省离境时如何申请办理退税？据河北省国税局进出口税收管理处副处长王翠莲介绍，境外旅客申请退税应该同时符合以下条件，境外旅客离境日距最后入境日未超过183天；离境日距退税物品购买日不超过90天；同一境外旅客同一日在同一退税商店购买的退税物品达到500元人民币（104新元）；退税物品尚未启用和消费；所购退税物品由境外旅客本人随身携带或随行托运出境。

“目前，河北省结合口岸建设的现有条件和实际情况，选择石家庄正定国际机场、秦皇岛北戴河机场、秦皇岛港作为实施离境退税的首批离境口岸，各口岸离境隔离区内均设置了离境退税场所。”河北省财政厅税政处处长王晓轩表示，下一步，河北省还将逐步扩大离境退税政策实施范围。

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