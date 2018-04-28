重庆綦江国家地质公园开园 存有世界最大古鸟足迹

重庆綦江国家地质公园今天开园，该公园存有世界最大古鸟足迹、中国保存最完美鸭嘴龙足迹，以及中国数量最多翼龙足迹等珍贵遗迹。

据中新网报道，重庆綦江国家地质公园以典型的木化石群、恐龙足迹化石群和丹霞地貌景观为主体。整个公园由古剑山、老瀛山、翠屏山三个景区组成，总面积98.9平方公里，是集科学研究、旅游观光和休闲度假等多种功能于一体的综合性地质公园。

古剑山园区是中国4A级景区。老瀛山园区是重庆綦江国家地质公园的核心景区，规划面积约52.1平方公里。在该园区9个岩石层位中，已发现古脊椎动物足迹656个，包括世界最大古鸟足迹、中国保存最完美鸭嘴龙足迹、中国数量最多翼龙足迹等珍贵遗迹。

重庆市綦江区副区长刘芳敏此前透露，园区内足迹产出层位之多、数量之大、分布之密、类型之齐、保存之全，在国内外均属罕见。

翠屏山园区规划面积约1.26平方公里，园区内集中分布了大量1.5亿年前的木化石。其中，最长的木化石达28.9米，直径达1.1米。化石硅化、钙化、树皮煤化并存，类型独特，在木化石分类中极为罕见。此外，地质公园内还保存着綦江龙、綦江北渡鱼等具有代表性的古生物化石，在世界范围内具有独特性，甚至唯一性，科研价值和科普价值都很高。

除了恐龙足迹和木化石外，记者在公园内看见，园区地貌具有典型的金字塔状、城堡状、孤峰长墙状等特征。山体赤壁如丹、红崖若霞，更兼有古木参天、小溪潺潺。三轿石、望夫石、人面石、神猴石等象形石景观散布景区各处。

据介绍，恐龙足迹化石蕴含了大量恐龙实体化石所无法取代的科学信息，其科学性、重要性足以和恐龙实体化石并驾齐驱。在重庆綦江国家地质公园内发现的恐龙足迹，是中国西南地区白垩系地层中首次发现。

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