华北夜空出现奇异光束 中科院：是“航迹夜光云”

中国华北地区27日晚上多地夜空出现奇异光束，像一只巨大的飞行手电，引发洲际导弹试射或反导武器测试的猜测。

据中时电子报报道，中国航空专家王亚男表示，他在北科大校园中看到了这束巨大的光源。在检视相关视频之后得出结论，是人造飞行器，应是火箭或者导弹。因为飞行高度非常高，很可能在大气层之外，飞行速度也很快。

中国导弹技术专家、核战略专家杨承军则表示，大型火箭具备滑翔和变轨技术，但这种滑翔和变轨技术是长距离的和缓慢的，但从照片和视频看这道飞行物的角度很小，拐弯很急，很灵活，因此不可能是大型飞行物。杨承军认定这种飞行轨迹不是导弹发射，导弹发射有火焰喷色，火焰喷射是有方向的，而不是拐着弯的。他认为很可能是小型火箭，或带有动力的小卫星或者其它用于科学探测的小卫星。

另据北青网报道，中科院官方微博和微信公众号昨天援引气象知识科普达人给出的解释是：这是夜光云版本的航迹云。

据“中科院之声”介绍，航迹云是当飞机或飞行器从高空飞过时，飞机排放出来的尾气包含燃烧产生的大量水蒸气，水蒸气遇冷凝结形成的。夜光云并不常见，只在高纬度和极区稍微多点，并且是在合适的条件下才是可见的。

去年12月23日，埃隆·马斯克旗下的SpaceX的“猎鹰”9型火箭从南加州范登堡空军基地起飞，携带10颗通讯卫星进入太空，也在大气层形成壮观的夜光云，当时也曾让美国民众惊呼“UFO”来了。

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