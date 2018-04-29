消费者给差评被威胁“血洗全家” 淘宝卖家被警方行拘五日

据中国消费者报报道，近日媒体报道了郑州市消费者李海峰（化名）因给差评，被淘宝网卖家威胁“血洗全家”一事，引发社会广泛关注。目前，卖家已被警方行拘五日。

25日，李海峰在淘宝网名为 “左鲜生新疆特产”的店铺购买了几包干果，发现缺斤短两和瑕疵，在和商家沟通中产生了分歧，几番交涉，对方火气越来越大，竟然威胁他 “如果差评，立马买机票，血洗你全家。”

此后，对方甚至给李海峰发来了购买的机票订单截图，并且发信息不断地威胁他，称“下跪都没有用”。李海峰选择了向商家所在地阿克苏市警方报警。

接到报案后，当地警方找到了卖家左某，确认李海峰报案情况属实，同时也确认左某确实购买了机票。

28日，李海峰收到阿克苏市公安局传真过来的《行政处罚决定书》：经查明，左某与河南郑州李某因网购产生纠纷矛盾，买家给予差评，左某某对其人身安全进行威胁。以上事实有违法行为人陈述，淘宝买家的报案材料及聊天记录等证据事实。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条第一项之规定，决定对左某某行政拘留五日。

李海峰告诉中国消费者报记者，感谢媒体、社会各界及网友对这一事件的关注及对其个人安全的关心。“希望这件事，能唤起社会各界对保护消费者监督权的思考，不让消费者因为差评导致人身安全受到威胁。”

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