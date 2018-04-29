反年改冲突 吴斯怀等六人明天将被传唤

台湾反年金改革“八百壮士”激情陈抗案，造成多名警员、记者受伤，“八百壮士”副指挥官吴斯怀等六人明（30日）天将被传唤。

据中时电子报报道，台北地检署为此在台北市警局举行专案会议，达成最短时间内厘清事实，查明首谋肇事者的相关刑事责任等5项共识后，检警比对影像，决定30日，传唤涉嫌指挥群众的吴斯怀、曹维琪等6人，全案依违反集游法、妨害公务等罪嫌侦办。

警方表示，周一要传唤到案的6人，已通知八百壮士副指挥官吴斯怀、曹维琪，以及发言人王忠义；全国军公教联盟党主席黄正忠、南部抗暴联盟总指挥黄冬辉，还有当天集会申请人岳德敏。

警方指出，25日民众抗议过程中涉及强拆铁拒马、阻挡并与警方拉扯，共造成82名员警受伤，另有16名媒体记者受波及，包括手机、相机等器材都遭到损坏。

警方表示，“八百壮士”与上千群众25日下午3时发动攻势，违法冲撞警方防线，破坏铁拒马及立院围墙栏杆；持灭火器、烟雾弹，以及铁撬、铁炼、油压剪大肆破坏。警方多次举牌、劝导，但吴斯怀等人仍持续指挥群众，继续攻击推进警方，甚至推倒重达200公斤的铁拒马，还抢走多面警用盾牌，经调查后首波将传唤带头的吴斯怀等6人，其他涉嫌人搜证比对，也将陆续约谈。

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