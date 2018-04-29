中国各省专利实力 广东、北京、江苏排名前三

据中新网报道，记者4月28日从中国国家知识产权局获悉，该局专利管理司与发展研究中心近日联合发布的《2017年全国专利实力状况报告》显示，广东、北京、江苏在全国专利综合实力中排名前三。

据介绍，全国专利实力状况报告以专利实力指标体系为依据对各地区专利实力进行全面客观评价，引领各区域专利事业高质量发展，促进专利工作与经济社会协调发展。《2017年全国专利实力状况报告》具有更加突出专利事业发展的质量导向、更加突出专利事业发展的协同导向、更加突出专利事业发展的绩效导向等三方面特点。

该报告指出，部分省份片面追求专利数量的现象还不同程度存在，专利的数量与质量还不能准确反映区域创新水平。部分区域的专利与科技、产业、企业匹配程度还有待进一步提高，与区域经济社会发展的协同性有待加强。

按照专利事业发展年度工作要求，报告还设置“专利事业发展战略年度绩效考核”专题，评价一年来各地落实《2017年全国专利事业发展战略推进计划》的任务完成、组织实施等情况。结果显示，全国各地知识产权局较好完成年度计划设定的各项目标任务，四川、广东、江苏、浙江、北京、福建、上海、山东、陕西、安徽等地年度绩效考核总体得分位列前十。不过，各省份资源投入不够、执法力量不强、市场效益不明显等问题也依然存在。

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