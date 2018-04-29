“碱孕宝”广告紧急被撤：涉嫌歧视女性及虚假宣传

近日，淘宝界面上一则推荐广告“碱孕宝”图片引起了广大网友的不满。图片上是一位未露脸的孕妇，配有两行广告词写道：“生了女儿怎么办？二胎用碱孕宝”，其中“生了女儿”四个字还特地用红色的背景底色着重标了出来，很多网友对登录界面时出现这样带有明显性别歧视意味的广告表达了严重不满。

据扬子晚报报道，该事件在网上发酵后，27日下午，淘宝官方微博发布了一条道歉声明。声明里写道：“因为审核疏漏，我们让一条带有性别歧视元素的广告露出。这是我们的工作失误，我们诚挚地向大家道歉。”同时微博中写道，目前电商平台已经第一时间将这条广告下线，并对相应商家作了账户违规和扣分处罚，还将加强以后的系统和人工排查力度，避免此类情况再次发生。

记者了解到，中国在2016年5月1日起施行的《禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠的规定》第三条写明：“禁止任何单位或者个人实施非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别人工终止妊娠。”但目前，还没有法律明确禁止通过服用药物等手段人工干预胎儿性别，因此在正规医院不允许做胎儿性别鉴定的情况下，为了吸引“重男轻女”的家庭，不少商家才会发布出现大量以调节备孕准妈妈“酸碱体质”为名的类似“碱孕宝”广告。

东南大学附属中大医院生殖医学中心主任梁元姣教授则告诉记者，人体偏酸偏碱性的说法完全没有科学依据。目前没有任何科学的研究证明能通过服用食品、药品来控制生育孩子的性别。梁教授强调，因为本身生男生女就各占50%的机会，才给了社会上一些所谓“偏方”可乘之机。

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