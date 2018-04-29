北京多区新购“学区房”登记入学将受限

27日，东城区、丰台区、通州区和西城区等四区相继发布了本区义务教育阶段入学政策。昨日（28日），石景山区、海淀区、朝阳区的相关政策也先后“掀开面纱”。截至目前，北京的城六区与通州区的义务教育阶段入学政策全部出台。

据新京报报道，记者梳理后发现，在北京市对入学资格进行审核要求的基础上，各区表示将建立入学资格联动审核机制，并联合相关部门进行共同审核，以遏制“过道房”“空挂户”等违规行为。同时，海淀区、东城区的新购“学区房”登记入学都将受到限制。

为了即将入学的子女去临时购买一套价格不菲的“学区房”，今后，这样的入学途径或将受到限制。

根据昨日发布的海淀区2018义务教育入学政策，海淀区将稳妥推进单校划片与多校划片相结合的入学方式，自2019年1月1日起，在海淀区新登记并取得房屋不动产权证书的住房用于申请入学的，将不再对应一所学校，实施多校划片。

今年，丰台区也将在部分学校实行购置“二手房”房主子女多校划片方式派位入学，也就是“摇号入学”。记者了解到，丰台区此前已有相关规定，2017年9月1日起，逐步实行购置“二手房”的房主子女通过多校划片派位方式入学。与此同时，未确定单一对应学校(含本区集体户口按户籍地入学)的儿童，也将参加多校划片派位入学。

此外，东城区也着手限制新购“学区房”的登记入学。依照政策规定，入学登记的实际居住房屋不动产权证书为2018年6月30日后取得的家庭，自2018年起该家庭适龄儿童将通过电脑派位方式安排入学。

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