南宋沉船内部发现外籍水手遗骸

广东省文物考古研究所近日在宋代沉船“南海一号”上发现人类骸骨，经DNA检测确认并非黄种人，研判应是外籍水手。

据新华社报道，广东省文物考古研究所副所长崔勇表示，在近期对甲板下船舱内部发掘过程中，考古人员发现了一些人类骸骨。

根据初步监定，这些出土人骨主要包括一个完整的下颌骨、一枚完整的位置较靠下的胸椎、一枚完整指骨、10枚保存状况较差的肋骨 (片) 及一颗完整臼齿。

他说，经过对残骸提取骨胶原进行DNA检测后，最终的结果排除了遗骸是黄种人的可能，这也给研究结果带来更多的可能。

崔勇表示，由于骸骨发现的位置是在不容易逃生的下舱内，而船主以及随行人员多居住在甲板之上。结合这次DNA检测的结果看，有可能当时南宋时期已经有了外籍水手。这个结果也反映了当时贸易繁荣和对外开放的程度。

“南海一号”是南宋一艘满载货物的沉船，从中国的东南沿海港口装货后，在前往南亚、西亚地区进行贸易活动的途中沉没于海底。

“南海一号”于2007年经整体打捞后入驻广东海上丝绸之路博物馆，其全面保护发掘工作于2013年11月28日正式启动。目前已出土文物以瓷器、铁器为最大宗，还有金银器、漆木器、玉器、钱币、朱砂、水银、动植物残骸等，是迄今为止中国境内发现的年代最早、船体最大、保存最完整的沉船。

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