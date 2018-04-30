深圳警方联合阿里打掉一销售假冒化妆品团伙

深圳警方昨天（29日）通报，警方近日打掉一个销售假冒品牌化妆品的犯罪团伙。该团伙隐藏于深圳一出租房内，销售多种假冒国际品牌化妆品。警方查获涉嫌假冒知名品牌化妆品20余箱。

据中通社报道，自今年1月起，警方及食药、质检等部门联合阿里公司，开展对部分知名美妆品牌的专项打假行动，病联手围剿线下的假货源头。

上周二（24日）晚，警方联合市场稽查部门来到该小区，在一间房屋内，将正准备发货的三名男子抓获。

民警及执法人员随后进行检查，发现整个三居室的住宅都被用来当做仓库，每个房间都放着不同种类的化妆品，客厅则放着打包快递所需要的包装纸盒。

经过清点，这些化妆品包括涉嫌假冒知名品牌的腮红、眼影、喷雾、防晒霜、眉粉、遮瑕膏等多个种类，共计20余箱。现场有多个待发出的快递，收货地址几乎涵盖了中国全国各地。

深圳市公安局治安巡警支队食药环侦大队副队长蒋瑞表示，近期，阿里巴巴专业团队主动向警方推送一条涉假线索，称深圳原关外某出租房内疑似销售假冒化妆品。警方经侦查发现线索属实，随即立案调查。

与此同时，品牌权利人对该化妆品进行鉴定，确认为假货。

据警方介绍，该案人赃并获、证据确凿，目前犯罪嫌疑人因涉嫌假冒注册商标罪被依法刑事拘留，此案仍在进一步侦办中。

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