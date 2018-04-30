管中闵被拱参选台北市长 蓝营市议员参选人寄望成辅选母鸡

台湾大学校长当选人管中闵聘任案遭驳回后，蓝营基层传出劝进管中闵参选台北市长。中国国民党台北市议员参选人表示，若管中闵有意愿参选，绝对是辅选最强母鸡之一。

中通社引述国民党台北市长初选拟参选人锺小平表示，昨天（29日）与九名里长出面呼吁管中闵出来选。他强调，若管中闵有意愿参选，市民就应该要支持自己，如果自己获得提名后，愿意跟管中闵协商进行二阶段民调。

国民党台北市议员参选人黄子哲表示，“卡管”事件爆发后，管中闵变成很多人寄望的对象，希望有机会代表国民党出战台北市。不过，国民党已经有初选机制，就算未来无法代表国民党征战台北市，若管中闵有意愿，也绝对是辅选最强母鸡之一。

黄子哲指出，包含他或其他参选人，应该都会希望未来有机会，请到管中闵替自己加持、站台，也愿意欢迎管中闵帮忙拜票。

李明贤表示，昨天起一连三天进行台北市长党内初选民调，初选结果周三（2日）公布，现阶段工作是办好党内初选为第一优先。有关基层劝进管中闵参选的声音，国民党党中央听到了，但一切言之过早。

国民党组织发展委员会主任委员李哲华也说，已启动台北市长党内初选民调作业，一切按照机制进行，且管中闵并未表态参选，不评论假设性问题。

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