韩国瑜和陈宜民齐炮轰民进党 若出线愿全力拉抬对方

中国国民党昨天（29日）举行高雄市长提名政见会，高雄市党部主委韩国瑜、立委陈宜民参加，两人炮火全开批评民进党执政。两人均表示，若对方初选出线，愿意全力拉抬对方，甚至为对方募款，气氛一片团结和谐。

据中通社报道，国民党昨天和周六（5日）共将举行两场政见会，不接受诘问询答，单纯由两人各自发表政见。两场政见会结束后，11日举行民调会前会，预计5月中旬民调结果出炉，确定提名人选。

陈宜民发言时痛批民进党“一例一休”法案让劳工过劳，年金改革违反对退休者的承诺，不尊重大学自主，又拔掉台大选出的校长管中闵，严重伤害高等教育。

此外，陈宜民批评民进党在高雄执政，负债2000多亿元新台币(89.55多亿新元）。前高雄市长陈菊选前承诺做好做满，结果跑到台北当官，只留下负债，其他都没留下。

他认为，很多市民都希望换党做做看，国民党有机会选赢。

陈宜民也指出，不管谁出线，都会团结。如韩国瑜民调比他高，他愿意做韩国瑜的竞选总干事，全力拉抬他，也会帮他募款，最重要的是重返蓝天执政。

韩国瑜表示，当年在政坛曾一度迷失，如今离开政坛17年再度回归，这次参选高雄市长，他很清楚自己要做什么。

韩国瑜指出，其他民进党参选人提到发展人工智能产业、工业4.0等，但他观察高雄九个月，高雄如今又老又穷，连高雄年轻人都出走了，企业怎么会愿意来？

韩国瑜说，高雄已给民进党20多年的时间，这次再赢就快30年了，“难道市民不能给国民党机会试试看吗？”

他呼吁高雄市民，年底选举要换党做做看。

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