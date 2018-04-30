民进党5月中决定台北市选举是否礼让柯文哲

民进党在台北市长选举是否礼让台北市长柯文哲或是自推人选备受瞩目，民进党选举对策委员会周三（2日）将开会讨论台北市长布局。党内人士表示，约5月中就可以做出最后决定。

据中通社昨天（29日）报道，民进党备战年底“九合一”选举，21个县市已经完成18个县市长提名，剩台北市、金门和马祖待决定。

民进党在台北市要自推人选，或是和台北市长柯文哲合作备受各界关注。中国国民党周三就会决定台北市长人选，民进党选对会当天随后就会开会讨论台北市的因应方案。

党内人士表示，周三当天算是选对会第一次“正式”讨论台北市长布局，会让选对会所有成员正式表达意见。

党内人士分析，由于国民党已经决定人选，党中央也不能拖太久，预计选对会再开个一两次会，应该5月中就可以做出最后决定。

民进党主席蔡英文日前也曾表示，会邀集党内27名台北市议员参选人以及里长，征询基层意见，究竟怎样的方案对大家选举最有利。

台北市长参选人吕秀莲说，是否礼让取决于蔡英文的判断。她表示，相信蔡英文对台北市很审慎，并认为若谁和柯文哲有关系，此时应说清楚、讲明白。

吕秀莲也表示，自己很早就预见这次台北市长选举是“春秋战国”，而非一对一或三足鼎立对决，相信会有四个以上的候选人，正好给台北市民一个理性思考空间。至于谁会当选台北市长则取决于相对多数。

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