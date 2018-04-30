四川18名官员拼凑廉政报告：把十八大直接改十九大

四川18名乡镇（街道）科级领导干部因在写去年的述责述廉报告中，“照抄照搬、相互抄袭”，而被通报批评。其中两名相互抄袭的领导干部被责令作出深刻书面检查和诫勉谈话。

《中国纪检监察报》今天（30日）引述四川省内江市东兴区纪委监委党风政风监督室负责人李琳说：“很震惊，感觉不可思议。没想到他们对组织安排的工作如此敷衍。”

据报道，上述缘起于今年初开展的一项检查。中共东兴区纪委监委在检查各乡镇（街道）领导班子成员2017年述责述廉报告时发现，部分干部的报告存在照抄照搬、相互抄袭的现象：有的把2016年的报告改个时间，就变成2017年的；有的把报告中的“十八大”直接改为“十九大”；有的两份年度总结，95%的内容相似……

18名乡镇（街道）科级领导干部因此被通报批评，其中2名相互抄袭的领导干部被责令作出深刻书面检查和诫勉谈话。

内江市委常委、市纪委书记、市监委主任黄春江说：“年终述责述廉报告照抄照搬，甚至相互抄袭，是缺乏担当、作风不实的表现。要坚决对干部队伍中的形式主义说不。”

东兴区苏家乡一位干部则说：“报告年年交，以为交上去也没人看。没想到，纪委监委会如此认真。”

今年年初，内江市纪委监委党风政风监督室副主任李婕带队检查东兴区委、区政府领导班子2017年度全面从严治党主体责任落实情况。临行前，分管党风政风监督室的内江市纪委副书记、监委副主任李斌交代：“人要沉下去，把问题抓上来。”

据李婕介绍，以前下去检查时只看之前一年的报告内容是否齐全，党政一把手履行第一责任人责任，其他班子成员履行“一岗双责”和领导干部个人廉洁从政情况等内容。

但此次，他们要求东兴区不仅要提供2017年的，还要提供2016年的相关内容。

如此不同以往的检查让李琳感到有些意外，同时也得到了启发。

与同事商议后，李琳提出从述责述廉报告入手，深入纠正形式主义问题。征得分管领导同意后，该室逐一电话通知乡镇、街道将班子成员2016年的述责述廉报告交到区纪委监委。

李琳说：“通知没有说明收集的原因，以免有人弄虚作假、临时篡改。”

有的乡镇（街道）对此感到不解。有人打电话问：“你们是不是搞错了？现在是2018年，应该收2017年的，怎么还收2016年的？”

很快，216份2016年的报告全部收齐。

东兴区纪委监委安排专人，用两种方式对比查看两个年度的述责述廉报告：纵向对比同一人前后两年的，横向对比同一个乡镇（街道）班子成员的。

一位工作人员在对比苏家乡人大主席曹某的报告时发现：曹某完全在“抄袭自己”。

曹某前后两年的报告，只有两处改动：一个是标题。

2016年，曹某的报告标题是《2016年度述责述廉报告》，2017年报告的标题换成了《2017年度履职情况工作报告》。

第二处是报告的第一段第三句话，2016年写的是“以‘十八’重要精神思想为指导”，2017年则改为“以‘十九’重要精神思想为指导”。

除了上述改动，其余的报告内容几乎一个字未变，连缺字少句都一样。

对比完曹某的报告后，工作人员把苏家乡其他几位领导干部的报告与曹某的报告比对发现：苏家乡党委副书记陈某某的报告，与曹某的几乎完全一样，“两人的报告，有95%的内容完全相同”。

陈某某和曹某的报告都是三个小标题，只有第一个小标题略有不同。曹某的是“加强学习 夯实自身思想政治基础”，陈某某的是“加强理论学习 提高拒腐防变能力”，其余两个小标题则完全一样。

一位工作人员说：“还有一处不同就是最后一段的第一句话，曹某写的是‘作为乡人大主席’、陈某某写的是‘作为党委副书记’。”

李琳马上把发现的问题上报，东兴区委常委、区纪委书记、区监委主任欧阳健承自己对比了曹某和陈某某的报告后追问：“其他人是什么情况？”

李琳答说：“还有16人的报告也存在不同程度的照抄照搬或相互抄袭现象，个别乡镇的纪委书记，前后两年的报告只改动了案件数据。”

欧阳健承表示：“一定要严肃处理。”

之后，东兴区纪委监委对领导班子成员的报告、存在照抄照搬问题的顺河镇、双才镇、苏家乡和18名干部进行通报批评，责令限期整改。严肃处理曹某、陈某某，并决定对两人进行诫勉谈话。

东兴区纪委副书记、监委副主任郭启文说：“通报批评、诫勉谈话、书面检查三种处理方式合并使用，表明了我们对此事的重视程度。”

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