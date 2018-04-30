大陆空军发言人：多方言宣传片是让两岸同胞看得更明白

中国大陆空军多型多架战机近日连续绕飞台湾，与此同时也推出一系列多方言、多语种宣传片，引起海内外舆论广泛关注。针对近日一些外国媒体和岛内媒体对闽南话宣传片的相关舆论关切，空军新闻发言人申进科大校昨天（29日）回应表示，推出多方言宣传片是为了让两岸同胞听得更清楚、看得更明白，更加坚定维护祖国统一的共同信念。

央视新闻客户端引述申进科说：推出多方言版本宣传片，是为了让全国各族人民、让台湾同胞和海外侨胞，听得清楚、看得明白。

据报道，大陆空军上周四（26日）再次出动战神轰-6K等多型多架战机绕飞台湾后，前天（28日）发布一套《战神巡航宝岛》多方言、多语种宣传片，彰显了大陆空军捍卫国家主权和领土完整的意志能力。

该部宣传片所用战神巡航影像，都是大陆空军战神飞行员执行任务中航拍的。

《战神巡航宝岛》宣传片有普通话、闽南话、粤语，以及英语等多版本。普通话版由中央电视台新闻播音员海霞配音，闽南话版由海峡之声广播电台播音员配音。

申进科也说，空军发布的多方言版本《战神巡航宝岛》宣传片，配乐分别为《鼓浪屿之波》《长城谣》《我和我的祖国》《我爱你中国》《我爱祖国的蓝天》。五首抒情和激情相结合的乐曲，传递了维护国家统一的决心意志。

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