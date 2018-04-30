中国4月官方制造业PMI微降 生产平稳扩张需求总体稳定

中国国家统计局和物流与采购联合会（CFLP）今天（30日）联合公布，宏观经济先行指标——4月官方制造业采购经理人指数（PMI）降至51.4，略高于路透调查预估中值51.3，比上月下降0.1个百分点。但仍高于一季度均值和上年同期0.4和0.2个百分点，制造业继续保持稳步增长的发展态势。这也是官方制造业PMI连续21个月处于扩张区间。

据路透社报道，尽管如此，新出口订单指数和进口指数为50.7%和50.2%，分别比上月回落0.6和1.1个百分点，仍连续两个月位于扩张区间。这预示着进出口继续保持增长，但增速有所放缓。

调查结果显示，本月反映劳动力成本和物流成本高的企业比重分别为40.4%和26.9%，均连续三个月上升，企业感到生产经营成本压力较大。

此外，有13.6%的企业反映人民币汇率波动对企业生产经营带来一定影响，为2017年3月以来的高点。

特约分析师张立群认为：“4月份PMI指数小幅回落，继续保持在51%以上的景气区间，表明经济平稳增长特点明显。订单类指数小幅回落，反映国内外市场需求基本平稳，出口形势尚未发生明显逆转；生产指数与上月持平、采购量指数略有下降，表明企业市场预期总体稳定，生产经营活动平稳。综合研判，近期经济运行总体保持平稳。”

从13个分项指数来看，同上月相比，除生产指数持平、积压订单指数、出厂价格指数、供应商配送时间指数小幅上升外，其余9个指数有所回落，但回落幅度较小，多在1个百分点以内。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读说，进出口继续保持增长，增速有所放缓。新出口订单指数和进口指数为50.7%和50.2%，分别比上月回落0.6和1.1个百分点，但仍连续两个月位于扩张区间。

从本月制造业PMI看，生产指数为53.1%，与上月持平，新订单指数为52.9%，比上月回落0.4个百分点。两指数分别高于一季度均值0.7和0.6个百分点，且二者差值继续位于近期低点，市场供需更趋平衡。

高技术制造业继续领跑，高质量发展稳步推进。高技术制造业PMI为53.8%，环比、同比分别上升0.6和0.4个百分点。其中，医药制造业、专用设备制造业、计算机通信电子设备，以及仪器仪表制造等行业PMI均高于上月和制造业总体，持续处于较高的发展水平。

国家统计局并公布，4月综合PMI产出指数为54.1，比上月上升0.1个百分点。表明中国企业生产经营活动总体保持平稳较快扩张。

其中，构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数为53.1%和54.8%，环比一平一升。

此外，非制造业商务活动指数继续高于制造业生产指数，非制造业对经济增长的拉动作用进一步增强。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

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