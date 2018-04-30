中国4月官方非制造业PMI升至54.8

中国国家统计局和物流与采购联合会（CFLP）今天（30日）联合公布，4月份官方非制造业商务活动指数为54.8，环比、同比分别上升0.2和0.8个百分点，显示非制造业总体继续保持增长态势，扩张步伐有所加快。

据路透社报道，服务业稳中有升。服务业商务活动指数为53.8%，比上月上升0.2个百分点，明显高于上年同期1.2个百分点。

在多数行业生产持续稳步增长的带动下，物流企业经营活动活跃，商务活动指数为62.1%，达到年内高点，且高于上年同期8.5个百分点。

从行业大类看，航空运输、邮政快递、住宿、电信、互联网软件等行业商务活动指数均位于60.0%以上的高位景气区间，保持较快扩张势头。餐饮、房地产两个行业的商务活动指数继续位于临界点以下，业务总量有所回落。

从市场需求看，新订单指数为50.3%，重回扩张区间。随着市场活跃度增强，带动价格回升，投入品价格指数和销售价格指数为52.4%和50.6%，分别比上月上升2.1和1.7个百分点。

建筑业保持在高位景气区间。商务活动指数为60.6%，比上月微落0.1个百分点，建筑业延续快速增长势头。

从市场需求看，新订单指数为55.6%，连续两个月上升，高于上月和上年同期3.6和0.2个百分点，建筑业扩张动力增强，市场继续向好。

非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。

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