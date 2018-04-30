中国石油首季净利升78% 油价续升料上半年度净利大幅增长

中国最大的石油及天然气生产商——中国石油称，今年首季净利按年升78%，并预计在油价上升等因素带动下，上半年度净利同比大幅增长。

据路透社今天（30日）报道，中国石油昨晚（29日）公告称，按国际会计准则，公司于2018年1月至3月净利为101.53亿元（人民币，下同，21.22亿新元），上年同期则为57.01亿元；每股收益0.06元。

中石油表示，2018年半年度，预计国际油价将继续维持区间震荡态势。受益于油价上升以及公司优化生产运行和开源节流降本增效举措，预计今年上半年度归属于母公司股东的净利润同比将大幅增长。

该公司于2017年1月至6月净利为126.76亿元。

今年一季度，国际油价持续上升，中国国内成品油消费增速放缓，天然气消费保持快速增长。

期内，中石油的油气当量产量3.668亿桶，与上年同期持平；平均实现原油价升23%至每桶63.22美元（83.68新元），平均实现气价也升25%至每千立方英尺6.36美元。勘探与生产业务经营利润97.41亿元，按年升408%。

一季度加工原油2.822亿桶，同比增长15%。炼油业务实现经营利润39.06亿元，化工业务利润45.35亿元，分别增长6%及1%。

天然气与管道业务实现经营利润111.87亿元，按年增长13%。其中，进口天然气及液化天然气亏损58.24亿元，比上年同期减亏1.6亿元。

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