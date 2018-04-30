港媒：北京第一高楼“中国尊”可窥中南海 国安已接管顶楼三层

香港《明报》今天（30日）引述多名北京消息人士，指由于中信集团总部大楼（又名“中国尊”）地近中共中央及国务院所在地——中南海，楼高528米可从顶楼直接看到中南海内多个保密目标，因此被当局整改。今年底“中国尊”交付使用后，顶楼三层将交给国安部门管理使用，而楼顶观景平台将不可朝中南海方向眺望。

据报道，“中国尊”位于北京商务中心区核心区Z15地块，距离中南海超过六公里，是北京最高的地标建筑，由北京中信实业有限公司投资约240亿元人民币（50.15亿新元）。

该楼2013年7月29日正式动工，2017年8月18日封顶，正式成为北京新地标，但在验收时遇到麻烦。

目前，中国尊仍在装修阶段，高达528米，地下七层，地上108层，预计将在今年10月份全面竣工并交付使用。

官方检查人员发现，从顶楼观光层倒数3层内（第106、107及108层），在能见度良好条件下，肉眼可眺望西部的中南海。如果用军用级别的高倍望远镜，中南海内日常活动将尽收眼底。

由于不能对外披露真正的整改原因，大楼整改期间，对外只笼统宣称涉及超高层建筑的消防安全问题。

北京知情人士称，整改后的中国尊最顶三层，有可能会交给国家安全机关管理。大楼营运后，登上大楼观光层的游客将接受安检，不允许携带专业级高倍望远镜等物品。

此前，批准中国尊规划方案的政府人员，则受到上级有关部门的严厉批评。

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