王岐山副手吴玉良新职：全国人大常委会代表资格审查委员会主委

据《北京青年报》昨天（29日）报道，上周五（27日），王岐山副手吴玉良又多了一个身份——第十三届全国人大常委会代表资格审查委员会主任委员。

据报道，吴玉良长期在中共中央纪委工作，曾担任五年王岐山副手，其去向备受外界关注。

吴玉良在人大的新职位，也与不少落马老虎有关。此外，该职位两度由“打虎老将”担任，可见高层重视。

资料显示，吴玉良生于1952年，曾长期在中纪委工作，历任中纪委案件审理室干部、案件研究室主任、副秘书长等职，2004年1月跻身中纪委常委，2011年1月任中央纪委副书记，直至2017年10月换届卸任。

2012年11月召开的中共十八大，决定中纪委“一正八副”的格局：王岐山出任中纪委书记，赵洪祝、黄树贤、李玉赋、杜金才、吴玉良、张军、陈文清、王伟八人出任副书记，直到去年10月换届前，这八位副手中仅剩三人，当中就包括吴玉良。

十九届中纪委班子公佈后，依旧是“一正八副”格局，但上述三位中纪委副书记全部退出。吴玉良则是这三人中，第一个公布新去处的人。

据了解，“全国人大常委会代表资格审查委员会”是全国人大常委会设立的，专门负责代表资格审查及其相关工作的常设机构。全国人大代表选出后由它审查。

据报道，如果存在一些特定情况，比如代表辞职被接受的；未经批准两次不出席本级人大会议的；被罢免的；丧失中国国籍的；依照法律被剥夺政治权利的；丧失行为能力的，其代表资格终止，要由代表资格审查委员会报全国人大常委会，由全国人大常委会予以公告。

据统计，去年一年十二届全国人大常委会代表资格审查委员会，关于个别代表的代表资格的报告中，至少29人涉嫌违纪违法本人辞去或者被责令辞去全国人大代表职务。

分析认为，吴玉良在全国人大的新职位，与不少落马老虎有关。而该职位两度由“打虎老将”担任，可见高层重视。

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