江苏扬州四只孔雀遭游客拔羽毛 动物园：或将游客列黑名单

江苏扬州茱萸湾动物园的孔雀，日前遭游客拔羽毛一事引发网民关注。《北京青年报》引述该动物园的工作人员昨天（29日）透露，早在年初，动物园孔雀羽毛被拔的情况就曾发生，动物园已经采取过相应措施。目前，工作人员已经将受伤的孔雀单独饲养，并进行后续治疗。

扬州茱萸湾动物园也提醒游客，如果发现游客有伤害动物的行为，会选择报警，并根据相关规定追责。

据报道，近日，扬州茱萸湾动物园的四只孔雀的羽毛被游客拔掉，导致孔雀流血受伤。

网民拍摄的现场视频显示，四只孔雀尾巴上的翎几乎被拔光，只留有身上的短羽毛。

不少网民对此表示气愤：“动物的存在不是供你玩乐的，请成为尊重其他生物的人，别去祸害它们。”

也有网民表示，应对伤害孔雀的游客给予相应的处罚，“建议把伤害动物的游客列入动物园的黑名单。”

扬州茱萸湾动物园的工作人员介绍说，目前发现有四只雄孔雀遭遇到了被拔羽毛的情况，羽毛拔除的地方留有血迹，“这对孔雀的身体和心理都是很大的伤害。”

扬州茱萸湾动物园的工作人员发现受伤孔雀的情况后，安排专门的兽医对它们进行检查治疗，“目前，因被拔羽毛而受伤的4只雄孔雀正在接受救治，并且我们专门为这些孔雀开辟了单独的活动区域”。

根据孔雀的正常生长规律，每年11月份它们会重新开始长出新的羽毛，等到来年三四月份，如果不再受到其他伤害，受伤的孔雀能够恢复健康。

据工作人员介绍，由于园区面积较大、监控区域覆盖范围有限，孔雀又具有飞行能力，目前扬州茱萸湾动物园尚未发现拔孔雀羽毛的游客。当天有工作人员曾发现游客带着孔雀羽毛走出园区，因不能判断羽毛来源，园区的通常做法是将羽毛收回，并提醒对方看到其他游客拔孔雀羽毛的行为予以制止或举报。

据报道，此前，为了加强游客与动物零距离接触的体验，扬州茱萸湾动物园对孔雀等一些动物采取散养的模式。

孔雀被拔羽毛的情况发生后，扬州茱萸湾动物园开辟出2000平方米的面积专门饲养孔雀，并指派一名工作人员加强巡视和监管。

同时，扬州茱萸湾动物园在固定区域设置提示牌，并通过广播循环播放提醒游客参观游览的注意事项。

近期四只孔雀被拔羽毛受伤的情况发生后，扬州茱萸湾动物园对孔雀活动区域的巡视人员增至三人，并打算在游客手册中增加相应的提示。

扬州茱萸湾动物园工作人员表示，如果发现有游客伤害孔雀等动物的行为，会选择报警，并根据相关法规对游客做出处罚。同时，会考虑将这些游客列入园区黑名单。

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