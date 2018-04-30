要求“长毛”梁国雄剪发被裁歧视 港惩教署上诉得直

香港前立法会议员、“长毛”梁国雄2011年因冲击立法会递补机制论坛案，被判囚四周，服刑期间其“招牌”长发被剪短；他提出司法复核挑战惩教署工作守则获裁定胜诉。署方不服裁决今年初提出上诉，指男囚犯一般比女囚犯较多在狱中发生暴力事件，为保安及纪律等理由拒绝男囚犯留长发，以可避免他们利用长发作打斗武器等；此外，留长发可能会较易成为受袭目标。上诉庭今天（30日）判辞裁定署方上诉得直，梁国雄须付讼费。

明报新闻网引述上诉庭在判辞中指出，署方做法是参考传统香港社会标准；该标准则为男士一般留有短发，女士则可留有短发或长发。

上诉庭认为，原审法官区庆祥裁决出错，因考虑署方做法是否涉及歧视时，应考虑对囚犯整体规定，而非独立考虑剪发规定。

上诉庭认为，以对女士外观传统标准而言，没有证据显示署方对男囚犯整体规定，比对女囚犯的更具差异。

上诉庭也指出，不论男女囚犯均受制于署方一些规定，例如女囚犯除可使用唇膏外，不能于在控囚期间化妆。因此，上诉庭不认为剪发规定对男囚犯较为不利，也不认为署方做法构成直接或间接歧视。

上诉庭同意现今社会不应继续奉行过去歧视准则，但男和女基于他们生理特征会有不同生活，加上传统习俗，对男女也会造成不同外形标准。而为了维持人与人之间正确交流，规定或规范，便会根据传统外形标准而定。

上诉庭也指出，泳衣设计及男女厕正是上述规范例子。

梁国雄今天则在高院门外指出，对上诉庭裁决感意外，因本案争议问题明显涉及不公平，未料上诉庭三名法官会有如此不同演绎，因此希望上诉至终审法院。

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