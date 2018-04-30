河北唐山“连扇警察耳光”事件 涉事局长被免职

中国河北唐山“酒驾后局长夫妇当街辱骂殴打警察”的事件近期引发舆论持续关注。记者从唐山市委了解到，打人者已因涉嫌妨害公务罪被刑事拘留，而事件中的“局长”赵学立已被唐山市地方税务局免职。

据新华社报道，４月２４日，河北唐山市公安局海港分局发出通报称，唐山市公安交警支队七大队民警和辅警在处置一起交通肇事逃逸案中被梁某某、赵某某无端辱骂殴打。

网传女子掌掴民警的视频随后在互联网上大范围传播，视频中一头短发的梁某某多次用手指着民警，恶言相向，并８次掌掴两位警务人员，两人一直未还手。其中，有四次打在身着制式警服的脸上。

警方随后通报称，时任唐山市海港经济开发区地方税务局第一税务分局局长赵学立及其妻子梁某某（无职业），在处理亲属被撞交通肇事逃逸案过程中，涉嫌妨害公务，产生恶劣社会影响，已被公安机关刑事拘留。

日前唐山市地方税务局也通过官方微博，对赵学立及其妻子梁某某在处理亲属被撞交通肇事逃逸案过程中，涉嫌妨害公务事件进行了通报。

通报称，“４月２５日上午，中共唐山市地方税务局党组研究决定免去赵学立唐山市海港经济开发区地方税务局第一税务分局局长职务。同时，按照上级指示，唐山市地方税务局于２６日至２８日在海港经济开发区地税局和全市地税系统深入开展了警示教育和纪律作风整顿活动。”

目前此案仍在审理中。

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