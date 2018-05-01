移动支付在中国农村已占绝对优势

中国人民银行4月28日发布的2017年农村地区支付业务发展总体情况显示，移动支付在农村地区占绝对优势。

据《经济日报》报道，数据显示，2017年，非银行支付机构为农村地区提供网络支付业务共计1417.82亿笔，金额45万亿元（人民币，下同，9.42亿新元）；其中，互联网支付122.73亿笔，金额2.1万亿元，单笔金额171.11元；移动支付1295.09亿笔，金额42.9万亿元，单笔金额331.25元。

农村地区银行网点覆盖仍显不足。截至2017年末，农村地区银行网点数量12.61万个；每万人拥有的银行网点数量为1.30个，县均银行网点55.99个，乡均银行网点3.93个，村均银行网点0.24个。

农村地区银行结算账户开户数量稳步增长。截至2017年末，农村地区累计开立单位银行结算账户1966.51万户；2017年新增143.44万户，增长7.87%。农村地区个人银行结算账户39.66亿户，人均4.08户；当年新增4.05亿户，增长11.37%。银行卡数量持续增长但增幅放缓。截至2017年年末，农村地区银行卡数量余额28.81亿张。人均持卡量为2.97张。

同期，农村地区手机银行高速增长。手机银行开通数累计5.17亿户，较上年新增1.44亿户，增长38.61%；发生手机银行支付业务笔数91.10亿笔，金额38.89万亿元，分别增长79.12%、66.2%。

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