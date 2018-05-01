王毅谈中多建交：坚持一个中国原则是国际社会普遍共识

中国国务委员兼外交部长王毅5月1日在北京同多米尼加外长巴尔加斯签署两国关于建立外交关系的联合公报。

据中新网报道，王毅表示，刚才我同巴尔加斯外长正式签署了《中华人民共和国和多米尼加共和国关于建立外交关系的联合公报》。就在半个小时之前，多米尼加发布总统公告，宣布承认一个中国原则，与台湾地区断绝所谓“外交关系”。这是中多两国建交的基本前提。在我们签署的这份建交公报中，多米尼加共和国政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。据此，中华人民共和国从即日起和多米尼加共和国建立大使级外交关系。

王毅指出，坚持一个中国原则，是公认的国际关系准则，是国际社会普遍共识，是中国同任何国家建立和发展关系的根本前提和政治基础。多方毅然决断，承认和承诺恪守一个中国原则，不设任何前提条件地同中国建交。多方作出的这重要和正确的决定，完全符合多米尼加国家和人民的根本利益，完全符合历史和时代发展的潮流，完全符合国际法和国际关系基本准则，我们对此表示高度赞赏。

王毅表示，中国和多米尼加正式建交，标志着两国关系翻开了新的历史篇章。从此，中国在拉美多了一位守望相助的好朋友，多米尼加在发展振兴道路上有了一位互利合作的好伙伴，中多双方将成为促进南南合作、维护发展中国家共同利益的好兄弟。中国特色社会主义进入了新时代，正在加快实现现代化进程。同中国建交，意味着为多米尼加自身发展带来前所未有的巨大机遇。随着双方合作潜力的不断释放，这一机遇将迅速转化成现实，为1000多万多米尼加人民持续带来实实在在的利益和福祉。多米尼加是中美洲和加勒比地区最大经济体，在地区事务中有着重要影响，中多建交也将为中国和拉美的整体合作注入新的动力，开辟新的空间。

巴尔加斯强调，与中华人民共和国建交是多米尼加向前迈出的正确而重要的一步。多方与支持联合国大会2758号决议的其他175个国家站到了一起。多米尼加政府承认一个中国原则，承认台湾是中国不可分割的一部分，承认中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。多米尼加断绝与台湾所谓的“外交关系”，将不再与台湾发生任何形式的官方关系，不进行任何官方往来。多方赞赏中国在国际和地区事务中发挥的重要作用，愿同中方增进政治互信，加强各层级交往，在贸易、投资、旅游和教育等领域开展合作，密切多边协作，开启多中战略合作新时代，共同为世界和平与发展事业作出贡献。

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