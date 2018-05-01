台湾强烈谴责北京金援挖友邦

台湾强烈谴责中国大陆以巨额金援挖角友邦多米尼加，并表示北京当局“势必”要为可能后果负最大责任。

继圣多美和普林西比以及巴拿马后，另一中美洲国家多米尼加今天与建交77年的台湾断交，并与大陆建交。这是台湾总统蔡英文上台以来与台断交的第三个国家。台湾现仅剩19个邦交国，其中以贫穷的中南美洲国家居多。

据新华社报道，大陆国务委员兼外交部长王毅，今早在北京与多米尼加外长巴尔加斯签署《中华人民共和国和多米尼加共和国关于建立外交关系的联合公报》，两国今天起相互承认并建立大使级外交关系。

两个月前才接任台湾外交部长的吴钊燮，今早紧急召开国际记者会对外说明。他指控，大陆当局这回继中美洲国家巴拿马后，再度以巨额金援“诱迫”多米尼加“片面断绝”与台湾的外交关系。吴钊燮严正表示，对北京以巨额金援等金钱外交手段挖走台湾邦交国的举措，以及其他打击台湾国际参与的粗暴行为，台湾“深感不齿并予强烈谴责”。

他说：“北京在外交上的蛮横作为，只会疏离两岸关系，侵蚀双方互信基础，严重伤害台湾人民感情。”

台湾行政院大陆委员会今早也发出声明，指控大陆在国际间“恶意操作‘一个中国原则’”，运用经贸利益加大对台湾邦交国的影响力。

陆委会说：“此种僵化零和思维与非理性的霸道行径，严重破坏台海和平稳定发展的基础与现状，（台湾）政府对此表达强烈谴责与不满。北京当局势必要为可能后果负起最大责任。”

另一方面，大陆国台办发言人安峰山今早答复记者提问时简短回应说，坚持一个中国原则是“国际社会普遍共识，中多建交是人心所向，大势所趋”。

台湾和多米尼加于1941年建交。吴钊燮今早表示， 台多邦交从民进党政府上任后不久便出现问题，“这两年来都一直有状况”。

他指出，2016年底起，多米尼加政府曾两度与大陆进行建交谈判，被台湾列为“邦交不稳”的国家。期间，台湾2017年也先后三次指派时任外交部长李大维及次长刘德立，赴多米尼加恳谈并巩固邦谊，但双方关系“依旧停滞”，甚至“进入高度警戒状态”。

为巩固邦交，台湾去年底曾承诺援赠多米尼加3500万美元（约4642万新元）的军备，包括已经送达多国的50辆悍马车。

吴钊燮也说，大陆这回对多米尼加祭出的金援是个“天文数字”，是“台湾无法承担的”。但他话锋一转，谴责北京惯以“不实的承诺”欺骗台湾友邦，“之后却未诚实履行”，并列举哥斯达黎加、圣多美普林西比等例子，使这些国家深陷“债务的泥沼，并削弱其主权，长期将无法永续成长”。

台湾外交部今天将召见多米尼加驻台大使，并要求其立即关闭大使馆。至于民进党政府对多米尼加的军事援赠，外交部将“循相关管道”来处理。

两岸关系因蔡英文拒绝承认“九二共识”而急冻。自她上任以来，北京动作频频，包括限缩台湾国际参与空间、出动战机和军舰绕台、举行军事演练，以及停止“外交休兵”挖走台湾友邦。据传，台湾唯一欧洲友邦梵蒂冈，可能与北京建交。

吴钊燮对此表示，台湾与其他友邦的邦交“还算稳定”，至于盛传可能与大陆签署教务协议的梵蒂冈，“短期内不会有危机”。

（联合早报台北特派员黄顺杰报道）

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